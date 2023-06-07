АВТОСТАТ Оперативка: итоги мая 2023 года

Онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги мая 2023 года) состоялся 7 июня.

В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в последний месяц весны. В частности, были рассмотрены рыночные итоги мая как по легковым, так и по коммерческим автомобилям, как по новым, так и по машинам с пробегом. Также спикеры затронули темы электромобилей, автокредитования, импорта и цен.

Все подробности - в прилагаемом видеоматериале.

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!