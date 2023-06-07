Прогноз развития рынка коммерческого транспорта в 2023 году (Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ)

Экономическая ситуация в России остается непростой. Помимо внешних рисков для экономики в 2023 году (снижение мировых цен на нефть, усиление антироссийских санкций, сокращение экспорта), существуют еще и внутренние (снижение доходов бюджета из-за падения экспорта, увеличение расходов на СВО, низкие темпы процессов импортозамещения, уменьшение численности экономически активного населения и его доходов).

Об этом напомнил участникам форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023» ведущий аналитик агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев. Эксперт выделил главные факторы, которые будут влиять на рынок коммерческого транспорта в текущем году.

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