Рынок коммерческого транспорта в РФ: основные тренды и сценарии развития (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

Выступая на форуме автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов поделился данными по рынку коммерческой техники в нашей стране, причем дал их с разбивкой по сегментам: легкие коммерческие автомобили (LCV), средние грузовики (MCV), тяжелые грузовики (HCV). В каждом из этих сегментов ситуация своя, но в целом эксперт отметил позитивный тренд.

Особенно это заметно, если сравнивать показатели 2023 года с пандемийным 2020-м и с 2022-м (когда, как мы помним, весной авторынок буквально «провалился»). При этом, конечно, аналитики отмечают серьезные изменения, произошедшие в структуре рынка коммерческой техники. Эти изменения во многом касаются как поставщиков коммерческого транспорта, так и стран происхождения.

Подробнее об этом – на видео.

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