АВТОСТАТ Оперативка: эксперты подвели итоги марта

Очередной онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги марта 2023 года) состоялся 7 апреля.

В ходе мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в первый весенний месяц. Так, они рассказали о мартовских итогах рынка как по легковым, так и по коммерческим автомобилям. Помимо этого, были затронуты темы автокредитования, производства, импорта, цен, электромобилей и вторичного рынка.

Узнать об этом более подробно можно после просмотра видеозаписи онлайн-эфира.

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