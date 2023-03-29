АГ «Авилон» – дистрибьютор автомобилей для дилерской сети России (Грацин Беленова, АГ «Авилон»)

В ходе форума «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» отдельный блок программы был посвящен импорту автомобилей, в том числе параллельному. Директор департамента дистрибьюции АГ «Авилон» Грацин Беленова рассказала о той работе, которая на протяжении полугодия проводилась внутри Группы с целью грамотно выстроить процессы привоза автомобилей в текущих условиях.

Она напомнила о том, что автобизнес сегодня живет в эпоху абсолютной неопределенности, он трансформируется. Небольшая часть ДЦ закрылась, другие перепрофилировались, постарались получить дилерство китайских брендов и отечественных брендов, сконцентрировались на направлении «автомобили с пробегом», поставили себе задачи стать многофункциональными. Другие постарались максимально развивать продажи, используя свою специализацию, пользуясь параллельным импортом самостоятельно или через поставщиков.

АГ «Авилон» пошла сразу по второму и третьему пути одновременно. В последние полгода здесь много экспериментировали (сформировав свой опыт в выстраивании логистики и ценообразования, свою экспертизу по всему продуктовому портфолио) и сегодня готовы предложить дилерам целого ряда иностранных брендов (которые прекратили поставки) готовый пакет сотрудничества, связанный с дистрибьюцией.

Грацин рассказала о преимуществах работы с «Авилон» (передача на аутсорс полного цикла поставки автомобилей и пополнения склада, упорядоченная структура взаимодействия, отсутствие финансовых рисков, гарантия документационной, таможенной чистоты сделки, выделенный региональный менеджер, работа по принципу одного окна, а также многое другое). Сегодня «Авилон» возит авто брендов: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Toyota, Volvo, Skoda, Кia, FAW и готов собирать заявки от дилеров на поставки.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 2:32:30 - 2:53:52).

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