Онлайн рынок коммерческой техники. Как 2022 год отразился на классифайдах (Анна Кравченко, Авито Авто)

Об основных тенденциях на онлайн-рынке коммерческого транспорта на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» рассказала Анна Кравченко (Авито Авто). В 2022 году пик спроса на коммерческий транспорт и спецтехнику на Авито Авто пришелся на сентябрь: в этот месяц ежедневная аудитория соответствующего раздела платформы превысила 1 млн пользователей.

В конце января 2023 года также была зафиксирована высокая активность покупателей, аудитория раздела «Грузовики и спецтехника» на Авито Авто также превысила 1 млн пользователей. Увеличилась и доля объявлений о продаже техники под заказ: в октябре 2021 года она составляла 15,1%, а к октябрю 2022 года достигла 22,6%.

Рейтинг федеральных округов с самым высоким спросом на коммерческий транспорт и спецтехнику по итогам января 2023 года возглавляет Приволжский, на долю которого пришлось 11% от общего спроса по стране. На втором месте – Центральный ФО с долей от общефедерального спроса на коммерческий транспорт в 8%, на третьей строчке – Южный ФО с долей в 7%

Подробнее об этом - на видео (таймкод 9:15:47 - 9:38:54).

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