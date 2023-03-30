Рынок коммерческих автомобилей. Итоги 2022 года, тенденции и прогнозы (Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ)

За 2022 год в России было куплено 172 тысячи единиц коммерческого транспорта. Такие данные в своем докладе привел на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев. Он отметил, что в некоторых категориях рынка (в частности, в легком коммерческом транспорте) наблюдалось значительное снижение (-48%) по отношению к 2021 году, а в других (например, «тяжелые» грузовики) – сокращение объемов было менее заметным (-11%).

Какие-то бренды ушли с рынка полностью, другие остались обслуживать уже проданную технику, третьи – ушли, но продолжают поставлять запчасти. Один из трендов: несмотря на общее падение рынка, в некоторых подсегментах начинают образовываться свободные ниши.

Эксперты считают, что рынок комтранса в 2023 году будет характеризоваться обновлением модельного ряда, импортозамещением ушедших брендов. На рынке LCV суммарная доля продукции брендов ГАЗ, УАЗ, LADA, Hyundai и JAC уже увеличилась с 69% в 2021 году до 81% в 2022 году.

В структуре рынка новых среднетоннажных грузовиков заметно выросла доля бренда JAC – с 4,7% в 2021 году до 11,2% в 2022 году. Тренд на рост доли китайских производителей в 2022 году затронул и рынок новых тяжелых грузовиков (доля бренда Shacman (Shaanxi) увеличилась с 3,6% до 14%, FAW – c 2,1% до 6,5%, Howo – c 2% до 5,4%).

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