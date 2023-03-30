Электромобили и инфраструктура (Кирилл Жанайдаров, Фонд «Сколково»)

Кирилл Жанайдаров (Фонд «Сколково») в ходе форума «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» привел данные по электроинфраструктуре в нашей стране: в России насчитывается 7 560 точек зарядных станций (по данным 2chargers). Из них 1190 – это быстрые точки зарядки. Остальные – это медленные точки зарядки.

В стране принята «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта». Согласно ей, до 2024 года в нашей стране появится более 12 тысяч медленных и быстрых ЭЗС. А к 2030 году это количество увеличится до 100 тысяч.

Если в 2022 году было запланировано просубсидировать установку 439 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах на сумму 805,4 млн рублей, то в планах на 2023 год – уже 872 таких станции в 40 пилотных регионах на сумму 2 млрд 406,7 млн рублей.

В соответствии с федеральным проектом объем производства электромобилей в России в наступившем 2023 году должен составить 7400 единиц. Однако, судя по заявленным планам производителей на этот год, они этот план уже готовы перевыполнить, причем в два с лишним раза.

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