Рынок электротранспорта в РФ. Меры господдержки (Григорий Микрюков, аналитический центр при Правительстве РФ)

Григорий Микрюков (Аналитический центр при Правительстве РФ), выступая на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», привел данные по продажам электромобилей во всем мире – они растут. Все это происходит на фоне достаточно активной поддержки этого сектора: рост инвестиций в электромобили и зарядные станции, снижение себестоимости производства комплектующих, субсидирование спроса в большинстве стран, паритет стоимости обслуживания автомобилей с ДВС и электродвигателем.

В Китае рост сегмента в 2022 году составил 85%, в США – 88%, в Европе – 28%. При этом в России объем рынка новых электромобилей за прошлый год вырос на 33%. Тем не менее, в целом по стране на долю электромобилей пока приходится всего 0,5% от общего объема рынка. Но в каждом регионе она может быть разной. Так, в Москве этот показатель уже близок к 1%.

Пока в России те, кто покупает электрокары - это новаторы. Дискуссия о том, какая должна быть поддержка - ведется достаточно давно. Но то, что делает на данном этапе гос-во - создание условий, при которых этот сегмент может существовать. И это история с зарядной инфраструктурой. Зарядная инфраструктура развивается. В нее вкладываются инвестиции и это сейчас некий тренд. Куда идем дальше? Есть несколько программ и концепций, где присутствуют электромобили.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 8:23:29 - 9:01:59).

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