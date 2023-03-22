Страхование электрокаров: Power каско (Сергей Кожевников, Ренессанс Страхование)

Каско для электромобилей – это сегодня новый страховой продукт на авторынке, к которому пока страховщики относятся с опаской. Сергей Кожевников (Ренессанс Страхование), выступая на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», рассказал, на каких непростых расчетах строят такое каско в его компании.

По причине новизны продукта и отсутствия статистики по электрокарам, приходится закладывать и риски самовозгорания, и услуги по возможной эвакуации, и многое другое. При этом клиент хочет получить свой продукт быстро, без бюрократии, иметь возможность покрытия поломки батареи или зарядного кабеля.

Пока страховщики вынуждены при заключении договоров каско на «электрички» больше смотреть на портрет владельца (частота ДТП) и средний чек стоимости возможного ремонта.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 7:38:30 - 7:49:19).

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