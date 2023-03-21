Партнерство внутри рынка (Ольга Васильева, «Д2 Страхование»)

Заместитель генерального директора по продажам, член Правления АО «Д2 Страхование» Ольга Васильева полагает, что на страховании в современных условиях можно зарабатывать больше, но для этого страховщикам вместе с автобизнесом необходимо придумать новые продукты.

Выступая на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», она предложила автобизнесу избавиться как минимум от трех серьезных заблуждений: авторынок давно и хорошо продает дополнительные продукты; если клиенту нужен автомобиль – он купит его в кредит с «допом»; существуют «нерасторгаемые» продукты. На самом деле реальность другая, и важно помнить, что от любых продуктов клиент имеет право отказаться, а с недавнего времени это закреплено законодательно.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 7:27:05 - 7:38:30).

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