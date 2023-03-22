Гид по «китайцам» (Александр Корнев, Газпромбанк Автолизинг)

Об усилении положения китайских брендов на российском авторынке (а соответственно смене поставщиков и разработке новых программ) говорил на форуме «ForAuto - 2023. Итоги и прогнозы авторынка» Александр Корнев («Газпромбанк Автолизинг»). Каждый третий дилер в стране сегодня - китайской марки. По мнению Корнева, в 2023 году доля китайских брендов на рынке вырастет до 50%, а их новинки постараются бороться за премиальный сегмент.

В компании «Газпромбанк Автолизинг» в 2022 году «просели» легковой и коммерческий транспорт, но выросли грузовой и спецтехника. Увеличилась доля китайских марок. Плюсы китайских автомобилей - наличие в дилерских центрах, доступность по цене и обслуживанию, быстрое внедрение улучшений на производстве, современные технологии. Из минусов - автомобили не проверены временем, у россиян все еще нет полного доверия к их качеству. Тем не менее, если в качестве примера взять те же автомобили EXEED, то производитель уже гарантирует 7 лет их эксплуатации, и это внушает доверие.

Из других преимуществ китайских брендов Александр Корнев назвал готовность производителей из Поднебесной пойти навстречу, когда речь идет о внедрении новых партнерских программ. Так, с помощью скидки производителя и собственной скидки «Газпромбанк Автолизинг» сумел внедрить новые программы льготного лизинга - в результате клиенту при покупке в лизинг автомобиль достается дешевле. Аналогичные программы действуют сегодня и в сегменте грузовиков и спецтехники.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 7:07:23 - 7:27:05).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!