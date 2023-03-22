Автокредитование - 2022 (Владимир Шикин, НБКИ)

Владимир Шикин (НБКИ) на форуме «ForAuto - 2023. Итоги и прогнозы авторынка» рассказал об основных трендах, отмеченных экспертами в автокредитовании в 2022 году. Первый тренд - выросла доля заявок на кредиты для автомобилей с пробегом. В минувшем году она составила 57,2% (для сравнения: в 2020 году - всего 27,5%).

Еще одна тенденция - уровень одобрения заявок падает как на новые автомобили, так и на подержанные. В 2022 году уровень одобрения составил: 24,3% - на новые машины и 27,8% - на подержанные. Самый низкий уровень одобрения наблюдался в марте 2022 года.

Традиционные региональные лидеры по количеству действующих кредитов - ПФО и ЦФО - теряют позиции, а южные регионы и Дальний Восток стали брать автокредиты чаще.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 6:18:51 - 6:32:19).

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