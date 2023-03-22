Рынок автокредитования: итоги – 2022, тенденции – 2023 (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

Доля кредитов на рынке новых автомобилей в 2022 году составила 41,3%. Об этом на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» рассказал исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Он напомнил, как развивались события на рынке автокредитования в 2022 году. Январь и февраль прошлого года были обычными месяцами, когда доля автокредитов приближалась к 50%, а в марте (когда ставка ЦБ была 20%) – автокредитование рухнуло до 9%. Затем ситуация с выдачей кредитов стала меняться в лучшую сторону – по мере снижения ставки ЦБ – и к июлю дошла до 50%.

В середине июля заработала программа господдержки, появились льготные автокредиты и в августе доля автокредитов выросла до 57% (субсидированные кредиты). Пока программа

работала, доля кредитов оставалась высокой. В декабре доля кредитных автомобилей упала до 33%.

На рынке автомобилей с пробегом доля кредитных автомобилей ко всему вторичному рынку в 2022 году составила 6,5%. При этом сегодня есть банки, у которых эта доля по автомобилям с пробегом составляет около половины от всех кредитных машин. Есть банки, которые специализируются на выдаче кредитов на автомобили с пробегом.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 6:00:36 - 6:18:51).

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