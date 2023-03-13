Итоги 2022 года и прогнозы на 2023 год в продажах автомобилей с пробегом (Ирина Цыганкова, РОЛЬФ) | АВТОСТАТ

Итоги 2022 года и прогнозы на 2023 год в продажах автомобилей с пробегом (Ирина Цыганкова, РОЛЬФ)

На форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» Ирина Цыганкова (РОЛЬФ) рассказала, как в проблемном 2022-м холдинг продолжил развиваться, несмотря на меняющиеся обстоятельства. На год были поставлены цели: увеличиться в объемах продаж, придумать и внедрить больше полезных инструментов. После 24 февраля цели менять не стали.

Изучали опыт зарубежных коллег – в результате увеличили клиентскую оценку. Запустили в дилерских центрах мультисервис. Планировали открыть третий мегамолл (два мегамолла в Москве уже были) – и сделали это. Открыли 15 точек выкупа в регионах. В результате выкупа с улицы приобрели 59 тысяч автомобилей с пробегом (в 2023 году планируют увеличить это число до 100 тысяч).

Продолжили внедрять «РОЛЬФ Финанс» для автомобилей с пробегом – уникальные услуги, которые клиент больше не получит нигде. Заметив, что клиенты интересуются автомобилями, но не всегда решаются на покупку – придумали и внедрили новый продукт «Семь дней на возврат», который показал свою актуальность и перешел в 2023 год.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 4:58:00 - 5:18:30).

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