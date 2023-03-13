Аукцион. Корпоративные лоты. Реализация стока (Александр Капранов, CarPrice)

Выступая на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», Александр Капранов (CarPrice) в подтверждение тому, что спрос на автомобили растет, привел результаты работы компании за январь и половину февраля 2023 года. В подтверждение устойчивости тренда: количество аукционов CarPrice, на которых дилеры могут избавиться от застоявшихся машин, в 2022 году составило 7424 единицы (в 2021 году было 4645).

Кроме того, в 2022 году аукционом часто пользовались корпоративные клиенты, оценив его преимущества: большинство автомобилей – уже с НДС, имеют чистый пробег, всегда официальное обслуживание, режим одного окна и безопасность (гарантия юридической чистоты сделки).

Подробнее об этом – на видео (таймкод 4:48:49 - 4:58:00).

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