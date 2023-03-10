Как изменились предпочтения пользователей и структура дилерских складов? (С. Игнатов, Д. Шкурыгин)

На форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» Сергей Игнатов (Авто.ру) и Даниил Шкурыгин (CM.Expert) напомнили, что, согласно опросу компании Research, 62% покупателей нашли свой последний автомобиль с пробегом на классифайдах. При этом 56% купили машину у продавца-частника. Это говорит о том, что дилерскому сегменту есть с чем работать и куда развиваться.

Эксперты Авто.ру также подтвердили, что, судя по объявлениям на их классифайде, спрос на автомобили с пробегом растет второй месяц подряд (+38%), растет и число просмотров объявлений (+38%). Среди других выводов специалистов: чем моложе автомобиль – тем доля дилерских продаж выше. Автомобили дороже 1 млн рублей россияне в основном купили у дилеров. Интересны результаты исследования на тему: «Как долго пользователи выбирают машину с пробегом?». На Авто.ру, к примеру, автомобиль дешевле 500 тысяч рублей – в среднем покупатель делает выбор за 15 дней, дороже 5 млн – за 20 дней. А самыми популярными на рынке автомобилей с пробегом (судя по статистике купленных и статистике запросов) – оказались переднеприводные седаны дешевле 300 тысяч рублей с пробегом 150 – 300 тысяч км в возрасте 15 – 19 лет. То есть это тот сегмент, с которым дилеры почти не работают.

Выделив десятку самых продаваемых, самых маржинальных, самых оборачиваемых автомобилей, эксперты Авто.ру дали совет дилерам: актуализировать свои объявления на классифайдах, проанализировать текущий сток и закупки, активнее избавляться от токсичного стока.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 4:08:00 - 4:31:30).

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