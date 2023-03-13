Тенденции и динамика на рынке новых автомобилей (Владислав Иванов, Авито Авто)

Судя по объявлениям на классифайдах о продаже автомобилей, количество предложений на начало 2023 года выросло (+21% в январе к январю 2022 года), соответственно растет и конкуренция на рынке. При этом ситуация у дилеров в столице и регионах заметно отличается. Об этом говорил на форуме «For Auto - 2023. Итоги и прогнозы авторынка» Владислав Иванов.

Эксперты Авито отмечают, что столицы (Москва, Санкт-Петербург) по доле предложений опережают регионы. В Авито Авто также проанализировали спрос и предложение по странам-производителям (растет число предложений из Вкеликобритании, Китая, Швеции).

Из других трендов: выкуп вышел на 1 место среди источников пополнения дилерских складов (на него приходится около 40% от общего объема), трейдин ушел на второе место. Частные продавцы получают больше внимания покупателей, благодаря более низкой стоимости авто. Предложений в частном сегменте достаточно для активного выкупа.

В качестве рекомендаций: дилерам необходимо работать над оборачиваемостью авто и растить ликвидность за счет размещения новых объявлений (выкуп+охваты аудитории).



Подробнее об этом - на видео (таймкод 3:51:20 - 4:08:00).

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