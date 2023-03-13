Доставка сервисных запчастей (Михаил Федоров, Network logistic)

Солдаты выигрывают сражения, а войны выигрывает логистика. В ходе форума «For Auto - 2023. Итоги и прогнозы авторынка» генеральный директор Network logistic Михаил Федоров напомнил о том, что это высказывание не потеряло свою актуальность и применительно к поставкам запчастей. Его компания специализируется в поставках сервисных запчастей от автопроизводителей в дилерские сети, работая как с китайскими, так и с европейскими, японскими производителями.

Федоров привел данные относительно объемов отгрузки запчастей в 2022 году (с началом СВО эти объемы упали на 30%, потребовалось перестраивать цепочки поставок). В 2023 году эксперты компании прогнозируют рост цен на поставку запчастей примерно на 15% (в 2022 году было около 8%). Факторы, которые повлияют: инфляция (5 - 6%), рост стоимости топлива (3 - 5%), рост стоимости содержания транспортных средств (25 - 35%), рост объемов перевозок по России в целом.

Затраты на логистику будут расти. Подробнее об этом, об эволюции подходов к сервису автомобилей - на видео (таймкод 2:53:52 - 3:04:02).

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