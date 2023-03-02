Дилеры - о параллельном импорте и прогнозах на 2023 год | АВТОСТАТ

Дилеры - о параллельном импорте и прогнозах на 2023 год

Во время февральского форума «ForAuto-2023. Итоги и прогнозы авторынка» автопроизводители рассказали, что разрешенный параллельный импорт их практически не тревожит. Во-первых, речь идет о небольших объемах, которые, вероятно, скоро будут ограничены правительством. Во-вторых, благодаря такому импорту зарубежным производителям стало легче получать «Одобрение типа ТС» для своих моделей (раньше этот процесс в России растягивался на долгие месяцы). Кроме того, привоз «неофициалами» небольших тестовых партий позволяет производителям глубже знакомиться с покупательским спросом на местном рынке.

А что думают об этом дилеры? Они активно выстраивают процессы параллельного импорта. Некоторые участники дилерского Круглого стола рассказали, что уже наладили поставки автомобилей таким путем и начали их продажи. Для этого пришлось решить множество новых задач – от поиска складских помещений до предоставления гарантии на ввезенные автомобили. Зато теперь многие чувствуют себя в таких поставках увереннее. Так, Юлия
Овчинникова («КЛЮЧАВТО») пояснила, что ввозимыми автомобилями ее компания уже обеспечивает не только себя, но и партнеров. Андрей Терлюкевич («АвтоСпецЦентр») сравнил сегодняшнее время с началом 90-х, когда границы открылись. Сегодня дилеры тоже способны доставить практически любой автомобиль под запрос клиента.

Эксперты считают, что сейчас спрос на автомобили больше, чем число предложений на рынке, однако здесь есть свои нюансы. У покупателя есть деньги на покупку машины, но он занял выжидательную позицию. Владимир Мирошников («РОЛЬФ») считает, что в настоящее время ушел «рынок продавца/покупателя», а настал «рынок ситуации».

Подробнее об этом - на видео (таймкод 1:59:00 - 2:32:30).

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