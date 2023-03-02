Оценка рынка, основные задачи на 2023 год, что будет первично – производство или спрос?

Рынок во второй половине 2022 года сумел «оттолкнуться от дна», и на 2023 год можно смотреть с большей долей оптимизма. Об этом на форуме «ForAuto-2023/ Итоги и прогнозы» в рамках состоявшегося Круглого стола говорили автопроизводители, когда делились своими планами на 2023 год.

Виталий Осипов (АВТОВАЗ) рассказал, что главное для его предприятия сегодня не доля рынка, которая уже превышает 40%, важнее – ориентироваться на экономику предприятия, на то, чтобы число выпущенных и проданных автомобилей оставляло компанию прибыльной.

Наталья Плетникова (ГК «Современные транспортные технологии») сообщила, что индекс потребительской уверенности в России наконец сумел выйти «в плюс». Поэтому сейчас особенно важно предлагать клиентам то, чего они ждут, наращивая возможности онлайн-сервисов и расширяя модельные ряды (идти в новые сегменты).

Валерий Тараканов (Geely Motors Russia) предположил, что российский рынок в 2023 году сможет вырасти даже больше, чем на 25%. И хотя завод Geely в Белоруссии еще не решил все проблемы с логистикой, чтобы выйти на плановые мощности, но над этим работает.

О своих планах и своем видении ближайшего будущего рассказали также Василий Чеботарев (Evolute), Ольга Удальцова (Skywell), Александр Кулагин (Changan Motors Rus).

Подробнее об этом - на видео (таймкод 1:12:22 - 1:59:00)