Завод «Москвич» перезапустил конвейер и открыл 52 автосалона (Дмитрий Пронин, «Москвич») | АВТОСТАТ

Завод «Москвич» перезапустил конвейер и открыл 52 автосалона (Дмитрий Пронин, «Москвич»)

Рынок во второй половине 2022 года сумел «оттолкнуться от дна», и на 2023 год можно смотреть с большей долей оптимизма. Об этом в рамках круглого стола на форуме «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» говорили автопроизводители. Оптимизм им внушает и наличие программ господдержки, и открытые возможности параллельного импорта, и то, что более 3 тысяч дилерских центров в России выжили и продолжают работать.

Всем очевидно, что сейчас происходит перезагрузка авторынка. Вероятно, он будет формироваться с учетом новых игроков и новых целей. Дмитрий Пронин, генеральный директор завода «Москвич», приветствуя участников форума, напомнил, что московский автозавод в 2022 году перезапустил конвейер с новой моделью, и сегодня 52 автосалона «Москвич» открыто в 23 городах. Он также высказал надежду, что Минпромторг РФ в 2023 году продолжит решать вопросы по господдержке отечественных производителей.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 1:09:50 - 1:12:22)

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