Цифровизация автомобильной отрасли (Константин Подзей, Борис Ионов, Андрей Мельников)

В ходе форума «ForAuto-2023. Итоги и прогнозы авторынка» Константин Подзей (АО «Паспорт Промышленный Консалтинг») рассказал о новых возможностях базы данных АО «ППК» для получения автомобильной статистики по рынку, импорту и производству автомобилей, которой пользуются эксперты и все заинтересованные лица. Была поставлена задача разработать продукт, который бы максимально емко и наглядно показывал ситуацию на рынке - в прямом взаимодействии с импортом и производством. Такой продукт компания ППК разработала, и в 2022 году уже появилась возможность видеть цифры по рынку. То же агентство «АВТОСТАТ», которое раньше публиковало итоги рынка и импорта ежемесячно, сегодня имеет возможность видеть свежую картину еженедельно и более детально.

Борис Ионов (АО «Электронный паспорт») напомнил, что дальнейшая цифровизация отрасли недавно позволила вывести на авторынок новую услугу – электронные договора «от ЭПТС», которые помогают быстро и безопасно решать вопросы по смене собственников автомобиля.

О новом сервисе в подробностях рассказал Андрей Мельников (АО «Электронный паспорт»): пять простых шагов для заключения договора на портале ЭДКП.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 55:20 - 1:09:50).

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