Обзор автомобильного рынка России, тенденции и прогнозы (Сергей Целиков, АВТОСТАТ)

В ходе прошедшего в Москве форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков привел ряд цифр и фактов, помогающих представить полную картину российского авторынка. Также он высказал уверенность, что уже с апреля российский авторынок начнет демонстрировать рост, который сохранится и в целом по 2023 году.

Говоря о сложившейся структуре рынка, Сергей Целиков напомнил, что первая половина 2022 года проходила в условиях, когда автомобили многих марок, прекративших поставки, еще активно продавались дилерами, но уже во второй половине года складские запасы этих брендов иссякли. В силу этого рыночная структура января 2023 года сильно отличается от прошлогодней, но, вероятно, останется такой же в течение всего года.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 29.00 - 55.20).

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