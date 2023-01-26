АВТОСТАТ Оперативка: итоги января 2023 года

Прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги января 2023 года) состоялся 7 февраля. Партнером мероприятия выступило ООО «АвтоАссист».

В рамках этой онлайн-встречи эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в первый месяц нынешнего года. В частности, были рассмотрены рыночные итоги января как по легковым, так и по коммерческим автомобилям, как по новым, так и по машинам с пробегом. Также спикеры затронули темы автокредитования, производства, импорта и цен.

Все подробности - в прилагаемом видеоматериале.

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!