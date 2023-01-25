Mercedes-Benz EQS 53 AMG: сколько выжмет премиальный электрокар? (Алексей Коняшин, KVANTA)

В рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» был показан электромобиль премиум-класса – Mercedes-Benz EQS 53 AMG. Более подробно о нем рассказал представитель компании KVANTA Алексей Коняшин.

Так, эта модель укомплектована электромотором мощностью 698 л.с. (900 Нм крутящего момента). А при наличии пакета «Динамик плюс» и запасе батареи не ниже 80% можно выжать и все 720 л.с. В этом случае разгон машины до 100 км/ч составит всего 3,4 секунды. При этом заявленный производителем пробег на одной зарядке составляет 580 км. Узнать другие факты вы можете из видео.

Напомним, что 15 февраля агентство «АВТОСТАТ» познакомит вас с новинками, которые официально на нашем рынке еще не представлены – для этого достаточно посетить форум автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка». Подробности и регистрация по ссылке: forauto.autostat.ru.

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