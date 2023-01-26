Новинка российского рынка: электрокроссовер Li L9 (Анатолий Курушин, Neocars)

Об одной из новых для рынка России моделей – китайском полноразмерном кроссовере Li L9 – в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» рассказал коммерческий директор компании Neocars Анатолий Курушин.

Как оказалось, это гибрид нового типа, совершенно отличающийся от классических, в которых ДВС – основной, а электромотор – ему в помощь. Здесь же совершенно иная схема – два электродвигателя. Батарея позволяет в городском режиме проехать 150 км и за это время не пользоваться бензином вообще. Но в любой момент можно нажатием одой кнопки активировать поступление бензина. Иными словами, это «автомобиль с собственной электростанцией на борту». В эксплуатации и обслуживании он имеет большие преимущества перед бензиновыми. Полный пробег на одной зарядке составляет 700 – 800 км.

Уже 15 февраля вы сможете познакомиться с новинками, которые официально на нашем рынке еще не представлены – для этого достаточно посетить форум автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка». Подробности и регистрация по ссылке: forauto.autostat.ru.

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