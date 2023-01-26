Электромобиль Zeekr 001: в чем его фишка? (Ксения Архипова, KVANTA)

Электромобиль Zeekr 001 разработан совместными усилиями компаний Volvo и Geely. В его основе лежит инновационная платформа SEA, подходящая для электромобилей с разными типами кузова. В максимальной комплектации у Zeekr 001 два электромотора совокупной мощностью 544 л.с. При таком агрегате до «сотни» 001 разгоняется за 3,8 секунды. Его запас хода составляет 536 – 732 км.

Что еще известно об этой модели? Смотрите видео! В нем представитель компании KVANTA Ксения Архипова в интервью Антону Чуйкину подробно рассказывает о данном электрокаре.

Zeekr 001 был показан на выставке электромобилей, которая прошла в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе - 2022». А 15 февраля вы сможете познакомиться с новинками, которые официально на нашем рынке еще не представлены - для этого достаточно посетить форум автобизнеса «ForAuto - 2023. Итоги и прогнозы авторынка». Подробности и регистрация по ссылке: forauto.autostat.ru.

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