Онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года»

12 января агентство «АВТОСТАТ» провело очередной выпуск прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который был посвящен итогам 2022 года.

В ходе прямого эфира эксперты агентства поделились самой свежей информацией о состоянии российского рынка новых легковых и коммерческих автомобилей за ноябрь. Также были затронуты темы цен, кредитования, импорта, производства и вторичного рынка.

Кроме этого, со своими докладами выступили представители компаний-партнеров мероприятия: «АвтоАссист», «Автохаб», CarCraft и CarPrice.

Более подробно обо всем этом вы можете узнать из нашего видео.

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