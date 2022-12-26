Как быстро выкупить автомобиль? (Кирилл Вагин, Jump.Finance)

В условиях дефицита на рынке новых и относительно свежих автомобилей с пробегом (до 5 - 7 лет) успех при выкупе зависит не только от предложенной цены, но и от целого ряда других факторов, в том числе от быстроты и прозрачности сделки.

Выступая на ноябрьском форуме «IT-Революция в автобизнесе - 2022», Кирилл Вагин (Jump.Finance) продемонстрировал для дилеров возможности IT-продукта, позволяющего безопасно и юридически прозрачно проводить быстрые сделки с автовладельцами. При этом «закрывающие» сделку документы формируются автоматически.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 5:59:11 - 6:14:04).

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