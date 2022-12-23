Мультифункциональные IT-решения для автобизнеса (Борис Дмитриев, CarCraft)

Мультифукнциональность может приносить ощутимую выгоду. Особенно в кризисное для рынка время. Борис Дмитриев (компания CarCraft) и Валерий Володченко (ГК «Нижегородец») в ходе форума «IT-Революция в автобизнесе - 2022» представили многофункциональный IT-продукт, который опробован компанией «Нижегородец» (работает с 13 автомобильными марками в 9 городах).

Новая система условно называется «Мультифункциональные IT-решения». В нее включена и организация выездного выкупа автомобиля (запущено безрисковое решение выкупа автомобиля за 1 день), удобный перевод денег через банки-партнеры, фискализация, процесс контроля - все происходит «в режиме одного окна».

Подробнее об этом - на видео (таймкод 6:14:04 - 6:28:10).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!