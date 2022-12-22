Организация логистики перевозки автомобилей без потери ответственности (Эдуард Катасонов, «Тандем Трек»)

Генеральный директор компании «Тандем Трек» Эдуард Катасонов, выступая на форуме «IT-Революция в автобизнесе - 2022», представил свою логистическую компанию по перевозке автомобилей и рассказал, как им удалось автоматизировать работу с заказчиком через собственный сервис ТТR Logist.

Благодаря новому программному комплексу удалось автоматизировать 95% процессов в перевозке и логистике. Продукт интегрирован с CRM-системой управления клиентами и электронным актом приема-передачи, и это тоже ускоряет процессы. Еще одно преимущество - GPS-контроль: клиент всегда может отследить, где в данный момент находится его груз.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 5:49:20 - 5:59:11).

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