Канал выкупа автомобилей с пробегом «с улицы» (Александр Капранов, CarPrice) | АВТОСТАТ

Канал выкупа автомобилей с пробегом «с улицы» (Александр Капранов, CarPrice)

Про новый канал выкупа автомобилей с пробегом «с улицы» в ходе форума «IT-Революция в автобизнесе - 2022» рассказал руководитель отдела привлечения дилеров Александр Капранов (CarPrice).

Сервис работает в качестве маркет-плейса, где проходят аукционы по покупке машин (в среднем за день от 350 до 370 торгов). Механика процесса: автомобиль, выставленный на аукцион, предварительно проходит оценку своего технического состояния, после этого идут торги, далее машина доставляется будущему продавцу. Использовать в работе удобно, так как маркетплейс интегрирован с сервисами Автотека, ПроАвто, Audatex и Хараба.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 5:39:22 - 5:49:20).

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