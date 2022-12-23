Электронный договор купли-продажи автомобиля (Борис Ионов, «Электронный паспорт»)

На портале Госуслуг уже была заявлена возможность заключения электронного договора купли-продажи машины, но там пока имеется ряд ограничений для сделок (договор может быть заключен только между физлицами, транспортное средство должно быть зарегистрировано в ГИБДД за продавцом, договор одновременно является актом приема-передачи). А вот электронные договора с помощью нового сервиса «от ЭПТС» могут заключать и юридические лица тоже.

Борис Ионов («Электронный паспорт») презентовал на форуме «IT-Революция в автобизнесе - 2022» новый сервис - «Электронный договор купли продажи». Этот сервис допускает последовательное участие в сделке нескольких продавцов и покупателей, которым не обязательно на каждом этапе регистрировать транспортное средство в ГИБДД (это особенно актуально для перекупов и трейд-ин). А еще - в качестве дополнительного бонуса для покупателя при заключении сделки можно провести электронный осмотр автомобиля и тоже зафиксировать этот осмотр документально.

Важно, что сделку по покупке машины можно совершить, если обе стороны договора в момент ее заключения физически находятся в разных регионах России.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 5:03:44 - 5:18:30).

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