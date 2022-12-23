Комплексное IT-решение для автобизнеса (Эдуард Каштанов, AutoCRM)

Эдуард Каштанов (AutoCRM) выступил на форуме «IT-Революция в автобизнесе - 2022» с презентацией проекта «Экосистема-инфотек», который объединил в себе сразу несколько сервисов (кол-центры, рабочие листы, заказ-наряды, запчасти, обращения клиентов и пр.).

Система построена модульно и позволяет управлять целой дилерской сетью. Универсальный коннектор дает бесшовную интеграцию внешних сервисов, принцип одного окна, консолидированную сквозную статистику, обогащение информации по клиенту и автомобилю, триггерные коммуникации. Выгоды: расширенная статистика, аналитика, сквозная, более эффективная работа с клиентами, возврат клиентов.

В перспективных планах - включить в систему еще и программу лояльности, управление публичными чатами, управление онлайн-продажами и анализ исполнения точек потенциала.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 3:34:49 - 4:02:10).

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