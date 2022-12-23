АВТОСТАТ Оперативка: итоги ноября 2022 года

13 декабря агентство «АВТОСТАТ» провело очередной выпуск прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который был посвящен итогам ноября 2022 года. Партнером мероприятия выступили компании «АвтоАссист» и «Д2 Страхование».

В ходе прямого эфира руководители агентства Сергей Целиков и Сергей Удалов поделились самой свежей информацией о состоянии российского рынка новых легковых и коммерческих автомобилей за ноябрь. Также были затронуты темы цен, кредитования, импорта и вторичного рынка. Кроме этого, свои доклады представили генеральный директор ООО «АвтоАссист» Олег Зевакин и заместитель генерального директора по продажам АО «Д2 Страхование» Ольга Васильева.

Более подробно обо всем этом вы можете узнать из нашего видео.

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