Биоценоз в автобизнесе посредством IT («ШАТЕ-М Плюс», Беларусь)

Программное обеспечение, которое продвигают в автобизнесе представители компании «ШАТЕ-М Плюс», позволяет автоматизировать процессы, связанные с рынком и складами запчастей. Свое выступление на форуме «IT-Революция в автобизнесе - 2022» Сергей Баранов и Евгений Рязанов представили как «Биоценоз в автобизнесе посредством IT». Почему биоценоз? Они считают, что современными трендами на рынке сегодня правит гибридизация.

Классическая роль продавца автомобилей, продавца запчастей, сотрудника спецавтоцентра меняется. Раньше ценообразование строилось по простому принципу: «на дешевый товар даем наценку больше, на дорогой меньше». Но сегодня все гораздо сложнее: ситуация на рынке порой меняется очень быстро, ассортимент очень широкий, определиться сложно, что предложить покупателю, по какой цене и при этом не упустить собственную прибыль. Специалисты уже вычислили опытным путем, что, продавая только самый дорогой или самый дешевый товар, продавец снижает свою потенциальную прибыль на 20 - 40%.

Необходима ступенчатая наценка, ориентированная не на рыночные предложения («хотелки»), а на цены реальных последних сделок (например, последних 10 сделок). Но если ассортимент очень большой (на складах запчастей - тысячи наименований) - человеческая голова не в состоянии просчитать и проанализировать такой огоромный объем информации, зато это может сделать специальная программа. «Мы не любим демпинг, хотим, чтобы все зарабатывали», - предлагают российским коллегам белорусы. А «биоценоз» проявляется и в том, что можно объединять разных партнеров в том числе и разного функционала. Компания «ШАТЕ-М» 25 лет на авторынке, имеет опыт работы в трех странах.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 3:10:40 - 3:22:20).

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