Автоаукцион как способ утилизировать стоки (Анастасия Богунова, Газпромбанк Автолизинг)

В ходе форума «IT-революция в автобизнесе - 2022» Анастасия Богунова рассказала участникам мероприятия, как в компании Газпромбанк Автолизинг, которая предоставляет услуги финансового лизинга, пришли к необходимости создать собственный аукцион. Предпосылкой для его создания стала мартовская ситуация на рынке, когда цены по некоторым автомобилям выросли на 20 - 50%.

Перед специалистами встал целый перечень вопросов, требующих решения - как сохранить продажи со стока в условиях нестабильности, как реализовать технику по максимально возможной цене, как сохранить прозрачность? Решением стало создание собственного аукциона. У собственного - масса преимуществ (формируется собственная база клиентов, торги можно планировать самостоятельно, повышается «уровень собственной экспертности», появляется больше возможностей для коммуницирования с участниками торгов).

Участниками проекта стали дилеры, профессиональные перекупщики техники, логистические и строительные компании, действующие клиенты компании, клиенты, пришедшие по рекомендациям, сотрудники аффилированных компаний. Аукцион был запущен в работу 21 июля. За 4 месяца у проекта - 3,5 тысячи участников, из них 26% - активные.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 2:55:56 - 3:10:40).

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