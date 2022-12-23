Бизнес электрокаров в РФ (Татьяна Кишукова, KVANTA)

В рамках прошедшего форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» отдельный блок программы был посвящен электромобилям. Так, состоялась выставка из двух десятков электромобилей, которые сегодня доступны к покупкам в России. Кроме того, ряд экспертов выступил с оценкой перспектив развития электротранспорта в России.

Так, руководитель отдела продаж компании KVANTA Кишукова Татьяна напомнила, что электромобили сегодня – быстрорастущий тренд: по данным агентства «АВТОСТАТ», только за первую половину 2022 года рост рынка новых электромобилей составил 53%. И хотя наиболее востребованными в стране сегодня является модели, которые есть в наличии (в KVANTA в ноябре предлагалось порядка 30 электромобилей), клиенты начинают привыкать к выбору «авто под заказ».

Из других трендов: в Россию все активнее начинают проникать китайские автомобили на электротяге, их лучшие представители. На мировом рынке наряду с моделями Tesla все большую популярность набирают и китайские (Voyah Free, BYD Han, BYD Tang, Zeekr 001). Татьяна напомнила, почему люди покупают электрокары – они дешевле в эксплуатации и их проще обслуживать (не требуют замены фильтров, свечей и ряда других расходников, а их тормозные колодки служат в несколько раз дольше, чем у бензиновых собратьев).

Начав когда-то с популяризации эко-транспорта и небольших объемов продаж электромобилей, сегодня KVANTA уже активно занимается и их сервисом (и наращивает его возможности). А скоро – по опыту Tesla – готовится внедрить у себя онлайн-продажи.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 9:19:20 – 9:30:34).

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