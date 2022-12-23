Как «умное» ценообразование помогает зарабатывать больше? (Кирилл Калинин СМ.Expert)

Кирилл Калинин (СМ.Expert), выступая в ноябре на форуме «IT-Революция в автобизнесе – 2022», в качестве примера успешного применения IT-технологий рассказал о нескольких продуктах, предлагаемых СМ.Expert на базе классифайда Авто.ру. Это «Аукцион звонков» (пока применено только в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Челябинской областях), «Управление складом и маркетингом», «Управление ценой».

Кроме того, недавно был создан алгоритм, позволяющий продавцу переоценивать автомобиль с оглядкой на реальные меняющиеся условия – «Умная тактика» (дилерам уже доступно его тестирование). «Умная тактика» позволяет выбрать разные стратегии (быстрая, оптимальная, маржинальная), инструмент уже протестирован в некоторых дилерских центрах. Пока эта «Тактика» только дает рекомендации, а окончательное решение принимает человек, но специалисты обещают уже в ближайшее время запустить «Автопилот», который возьмет все решения по переоценкам продаваемых автомобилей на себя.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 2:42:30 – 2:55:56).

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