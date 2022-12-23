От размещения объявлений – к совместному выкупу (Ирина Афанасьева, Авто.ру)

Выступая на форуме «IT-Революция в автобизнесе – 2022», организованном агентством «АВТОСТАТ», Ирина Афанасьева (Авто.ру) рассказала о новом подходе к работе с классифайдами: от размещения объявлений – к совместному выкупу.

Так, по автомобилям с пробегом (а это 83% в общей базе объявлений) Авто.ру работает сегодня не только как площадка для размещения объявлений – здесь с помощью IT-инструментов помогают искать и находить ликвидные автомобили.

На данный момент в наличии как минимум два удобных продукта – Авто.ру Выкуп (уникальные и проверенные автомобили собственников, сокращение времени байера на сделку в 4 раза) и Закупки СМ.Expert (единая база предложений с крупнейших классифайдов, расчет цены выкупа, совместный выкуп).

Подробнее об этом – на видео (таймкод 2:27:26 – 2:42:30).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!