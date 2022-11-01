АВТОСТАТ Оперативка: итоги октября 2022 года

9 ноября агентство «АВТОСТАТ» провело очередной выпуск прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который был посвящен итогам октября 2022 года. Партнером мероприятия выступило ООО «АвтоАссист».

В ходе прямого эфира руководители агентства Сергей Целиков и Сергей Удалов поделились самой свежей информацией о состоянии российского рынка новых легковых и коммерческих автомобилей за октябрь. Также были затронуты темы цен, кредитования, импорта и вторичного рынка. Кроме этого, свой доклад представил и генеральный директор компании «АвтоАссист» Олег Зевакин.

Более подробно обо всем этом вы можете узнать из нашего видео.

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