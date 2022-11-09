Антикризисное управление и развитие СТО в сложных условиях (Олег Ивахнов, «Ремсервис»)

На форуме «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» директор по развитию ООО «Ремсервис» Олег Ивахнов рассказал об антикризисном управлении и развитии СТО в сложных условиях. Он считает, что в любой ситуации у компании должен быть план.

У сервиса не должно быть зависимости от отрасли или клиента, необходимо соблюдать обязательства перед сотрудниками и контрагентами и иметь запасной путь на случай непредвиденных условий. Олег считает, что в кризисный перид СТО необходимо диверсифицировать клиентскую базу, размыть долю крупных клиентов и постоянно мониторить состояние своих заказчиков.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 4:38:26 - 5:24:40).

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