Сервис и запчасти на рынке комтранса: текущая ситуация, тренды (Андрей Завгородний, ОАО «МАЗ»)

Выступая на форуме «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование», директор по сервису, гарантии и реализации запасных частей ОАО «МАЗ» Андрей Завгородний рассказал, что его предприятие столкнулось с нехваткой запчастей значительно раньше других и уже было готово к текущему развитию событий. На данный момент меняется номенклатура запчастей, а также вносятся изменения в конструкцию транспортных средств.

Андрей считает, что ремонт запчастей у подрядчиков вполне допустим. В качестве мотивации сервисной службы предприятия - увеличена стоимость нормочаса для ремонтников и предусмотрена компенсация инженерных работ.

АО «МАЗ» предусмотрело и подделку запасных частей. Все детали доставляются исключительно в фирменной упаковке со специальным контрафактным стикером, который невозможно использовать повторно. А эмблема, нанесенная краской, меняет цвет в зависимости от температуры.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 4:25:20 - 4:35:03).

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