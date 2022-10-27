Сервис и запчасти на рынке комтранса: текущая ситуация, тренды. Сурен Санасарян (АО «ОРЕХ»)

Что происходит с коммерческим транспортом? Выступая на форуме «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование», генеральный директор АО «ОРЕХ» Сурен Санасарян подчеркнул: несмотря на то, что ряд брендов коммерческого транспорта ушел из России, рынок не стоит на месте.

Производители отечественной техники предпринимают шаги в части замещения иностранных производителей, а также работают над локализацией. Санасарян рассказал об особенностях работы отечественных автозаводов с дилерами и текущей ситуации на рынке сервиса коммерческого транспорта. Также он осветил проблему запасных частей: как опытный специалист, он допускает продажу восстановленных деталей для постгарантийного сервиса.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 4:07:33 - 4:24:45).

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