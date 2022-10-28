Изменение подходов в автостраховании в новых условиях (Екатерина Гринева, РСА)

В 2017 году готовый законченный ремонт по ОСАГО был приоритетной задачей. Однако В 2021 году доля ремонта составляла 11%, а в третьем квартале 2022 года она упала до 7%. Доля натуральной формы в 2022 году упала почти вдвое по сравнению с прошлыми периодами. Это одно из последствий введенных санкций. Такие цифры во время форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» привела Екатерина Гринева, начальник Управления методологии урегулирования убытков РСА.

В ближайшее время тренд на снижение натуральной формы сохранится, если не внести изменения в законодательство, считает Екатерина. В рамках КАСКО также возникает сложность с организацией ремонта, в связи с чем увеличивается количество выплат «по калькуляции». Так как для КАСКО отсутствует специальный закон, у страховщика больше маневров по организации выплат.

В соответствии с требованиями «Закона об ОСАГО» расчет стоимости восстановительного ремонта осуществляется по Единой методике. 11 сентября вступили в силу изменения в Единую методику. По ее условиям РСА формирует и актуализирует справочник средней стоимости запчастей. Обновленная методичка выйдет уже в следующем месяце с учетом обновления цен и отсутствия оригинальных узлов и агрегатов. Они будут заменены аналогами.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 3:47:42 - 4:07:33).

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