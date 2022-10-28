Сервис корпоративных клиентов в текущих условиях (Сергей Зыков, «Корбизнес»)

Сегмент корпоративных продаж автомобилей существенно стабильнее, чем розничный авторынок. Здесь меньше амплитуда падений и взлетов, потому что этот сегмент ориентируется в большей степени не на стабильность ситуации, а на циклы замены. Сергей Зыков, советник по стратегии компании «Корбизнес», поделился с участниками форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» своими наблюдениями за состоянием корпоративных продаж. Он считает этот сегмент рынка интересным и надежным, если выстраивать с ним долгосрочную историю.

Так сложилось исторически, что самые крупные корпоративные парки в России были у IT-компаний с участием иностранного капитала. Они (или их «дочки») стали уходить в начале лета, причем по нарастающей: ушли или существенно сократили свои парки. Но другие корпоративные клиенты остались: неплохо чувствуют себя сегодня фарм-компании, которые продолжают развивать свои парки. Хорошо чувствуют себя компании, связанные с агробизнесом (семена, удобрения). Суммарно это все составляет довольно большой парк легковых и легких коммерческих автомобилей.

Сегодня эти клиенты особое внимание уделяют юридически чистым поставкам и автомобилей, и запчастей, отсутствию санкционных ограничений у контрагентов, с которыми они взаимодействуют. Также для них важен адекватный уровень сервиса (насколько он может выполнить свои обязательства), понятная система обязательств и гарантий. Многие, особенно крупные клиенты, беспокоятся о наличии запчастей, о том, как работают рекомендации завода-изготовителя, какую роль выполняет сегодня сервисная книжка и что делать с новыми моделями.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 3:27:31 - 3:47:42).

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