Антикризисный клиентский маркетинг: Дмитрий Батов, Анна Волошинова (Caroperator)

Что происходит сегодня с автосервисом? Падение загрузки, отсутствие прогнозируемого спроса на услуги, резкий рост конкуренции. Так считают Дмитрий Батов и Анна Волошинова (Caroperator). В ходе форума «Автосервис - 2022. Сервис, запчасти, оборудование» специалисты компании поделились своими рецептами по удержанию клиентов, увеличению загрузки сервиса.

Они уверены, что на данный момент главные задачи автосервисов - необходимость удержания существующих клиентов и недопущение оттока клиентов к конкурентам, точечная коммуникация с клиентом по услугам и преимуществам вашей станции. Их проект телемаркетинга дает точечную коммуникацию с клиентом по услугам и расширение среднего чека и выручки с меньшими трудозатратами.

Так, в одной премиальной дилерской сети применение этого проекта привело к повышению уровню дозвона клиентам до 70%, конверсия этих звонков в машинозаезды составила 30%, а совокупный оборот достиг 195 млн рублей.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 2:46:07 - 3:12:10).

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!