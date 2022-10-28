Дилерский «мультисервис» (Роман Тимашов, «Автодом Алтуфьево»)

Во время форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» Роман Тимашов («Автодом Алтуфьево») рассказал о том, как официальный дилер «Ауди Центр Алтуфьево», взвесив все «за» и «против», весной 2022 года выбрал для себя уход от монобренда. Предпосылками стали резкое снижение продаж новых автомобилей, уменьшение трафика, снижение выручки.

Практику сервисного обслуживания расширяли выборочно – брали не все марки, а только Volkswagen, Skoda, SEAT, Porsche, Geely. Первые четыре марки – как представители VAG, а Geely – как бренд, соплатформенный с Land Rover. То есть, при переходе на «мульти» учли нюансы: наличие дилерского программного обеспечения для работы с автомобилями VAG; унификация запчастей; наличие специнструмента для ремонта и сервисного обслуживания; сервисная программа ELSA; наличие сертифицированных мастеров.

Задачу увеличения числа машинозаездов решили, выручка тоже выросла. В качестве слабых сторон такого перехода от моно- к мультибрендовости Тимашов выделил: гарантийные обязательства; возможный неликвид; сложность в поставке запасных частей и ряд других. Вывод специалиста: переходить в другой формат сложно, но возможно.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 3:12:10 – 3:27:31).

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