НСТО: как успешно работать на монобренде? (Александр Жигалов, сеть LR-WEST)

Надо понимать, что менять профиль – очень не просто, приходится терять все компетенции, которые уже были наработаны. Поэтому не всем такой путь по силам. Александр Жигалов (основатель сети автосервисов LR-WEST в Москве), который на форуме «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» представлял монобрендовый сервис (Land Rover), в качестве главного совета тем, кто сейчас испытывает сложности, призвал в первую очередь обратить внимание не на число обслуживаемых брендов, а на структуру устройства своего сервисного центра. Это очень сильно влияет на процессы.

Не нужно отгораживать мастеров-приемщиков стеной от ремонтного цеха, необходимо правильно организовать взаимодействие всех звеньев (когда каждый на своем рабочем месте захватывает немного больше зоны своей компетенции), с активным участием IT-возможностей – все это может привести к ярким позитивным результатам и без увеличения числа обслуживаемых марок.

Также не стоит выстраивать стратегию в расчете на средний чек и мотивировать команду на расширение этого среднего чека; нужно просто добиваться, чтобы клиент приезжал именно к вам, считает Жигалов. Формирование малых команд, формирование тим-лидеров, открытые показатели для всех, постоянный мониторинг, повышение скорости обратной связи от сотрудников, усиление IT-возможностей – вот ключевой фактор развития при любой, даже самой тяжелой ситуации на рынке.

Подробнее об этом – на видео (таймкод 2:23:46 – 2:46:07).

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